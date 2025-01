Cycliste tuée à Rouen. La suspecte est mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire

Elle est désormais placée en détention provisoire. Une femme de 47 ans a été mise en examen à Rouen pour meurtre, tentative de meurtre, refus d'obtempérer aggravé et dégradation du bien d'autrui, jeudi 16 janvier à l'issue de ses 48h de garde à vue, indique le parquet de Rouen.

C'est elle qui était au volant de la camionnette qui a renversé trois cyclistes près de la place Saint-Marc à Rouen, mercredi 15 janvier, tuant l'une d'elles, âgée de 29 ans, et blessant les deux autres, âgées de 30 et 32 ans. Un geste volontaire qui a provoqué une vive émotion à Rouen. La suspecte a ensuite pris la fuite, commettant de nombreuses infractions, avant d'être arrêtée par la police à Buchy.

"Elle a mis les faits en relation avec un profond mal-être psychologique, rappelle le parquet de Rouen, dont elle impute la cause à un différend ancien avec son employeur." La première expertise psychiatrique a conclu à une responsabilité pénale, "mais avec une altération du discernement pendant les faits", insiste le procureur de Rouen.

Huit autres plaintes déposées

Huit personnes, qui n'ont pas été blessées, ont déjà déposé plainte en lien avec les infractions routières commises pendant la course-poursuite entre Rouen et Buchy, indique encore le parquet. De nombreux témoins de la scène se sont fait connaître. Pour ce qui est des armes retrouvées dans sa voiture, "elles avaient été achetées suite à une agression dont la mise en cause aurait été victime il y a 4 ans, et conservées depuis."