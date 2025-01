Orne. Le haras de Fresnay-le-Buffard racheté par le vice-président des Emirats arabes unis

C'est une vente estimée à plus de 26 millions d'euros qui a été actée dans le département de l'Orne, jeudi 26 décembre. Le vice-président des Emirats arabes unis et propriétaire du club de football de Manchester City, le cheikh Mansour d'Abou-Dhabi, a racheté le haras de Fresnay-le-Buffard. "Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-Premier ministre et Président de la Cour présidentielle des Emirats Arabes Unis, a acquis le haras de Fresnay le Buffard", indique son entourage dans un communiqué de presse.

Selon l'offre publiée sur Deauville Sotheby's International Realty, la marque d'immobilier en charge de la vente, le domaine comporte un "château, d'une superficie de plus de 640m³ répartis sur quatre niveaux. La partie principale du haras s'étend sur 240 hectares d'un seul tenant, comprenant notamment 205 hectares de pâturages ainsi que 12 hectares de parcs".

"Un haras d'exception"

Situé principalement sur la commune de Neuvy-au-Houlme, "le haras a acquis une renommée internationale sous la propriété de Marcel Boussac depuis 1919, puis de Stavros Niarchos depuis 1979, et a été le foyer de nombreux chevaux champions", précise le communiqué.

Pour Cyril Maupas, représentant de Sotheby's International Realty en Normandie, cette vente est une bonne nouvelle. "Nous nous réjouissons de voir une illustre famille marquer un tel attachement à la région, confie-t-il. Nous sommes certains que cela va être un vecteur de vie, de dimension internationale et d'emploi. La volonté des nouveaux propriétaires est d'assurer la continuité et l'histoire de ce lieu emblématique de Normandie. Ça va redevenir un haras d'exception", conclut Cyril Maupas.