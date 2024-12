Orne. Un haras prestigieux va être acheté par une fortune des Emirats arabes unis

"C'est un haras qui va redevenir un haras." Les mots de la maire de Neuvy-au-Houlme, dans l'Orne, Isabelle Moiteaux, sont forts. Dans cette petite commune d'à peine 200 habitants se situe le haras de Fresnay-le-Buffard. Le domaine de 325 hectares est sur le point d'être racheté par une fortune des Emirats arabes unis. La somme pourrait avoisiner les 26,8 millions d'euros affichés sur le site de vente Sotheby's.

• A lire aussi. Calvados. Tony Parker dévoile pour la première fois son haras de 800m² en Normandie

"On est content que ça reprenne vie et que des chevaux reviennent. Aujourd'hui c'est entretenu, mais sans chevaux. Il n'y a que des bovins", explique Isabelle Moiteaux. "Dans les années 1990-2000, il y avait 45 employés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12 ou 13, mais ils (les futurs propriétaires, ndlr) comptent remonter à 45, donc c'est un bien pour le territoire, les commerces, les artisans et les écoles", assure l'édile.

La vente devrait être actée avant la nouvelle année 2025.