Calvados. Les cours suspendus à 16h au plus tard dans tous les collèges et lycées

Une vague de froid, du vent, et de la neige. Menu copieux en Normandie ce jeudi 21 novembre, qui provoque la pagaille sur les routes notamment. Alors que les transports scolaires sont suspendus toute la journée, les cours le seront bientôt dans les collèges et lycées. La directrice de l'académie du Calvados vient d'annoncer la suspension, à 16h au plus tard, de tous les cours.

La préfecture rappelle de limiter vos déplacements, alors que les routes deviennent de moins en moins praticables sur le réseau secondaire. En fin de journée, "un risque important de regel", est prévu, expliquent les services de l'Etat. De quoi pousser Météo France à placer le Calvados en vigilance orange au moins jusqu'à vendredi 22 novembre midi.

