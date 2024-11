Télévision. Tourné à Rouen, ce téléfilm de Noël est à voir ce soir sur TF1... avec des stars à l'écran !

Les fans de téléfilms de Noël vont être ravis : Coup de foudre au marché de Noël, une production américaine tournée à Rouen en été 2023, sera diffusée mardi 12 novembre à 14h20 sur TF1. Mais que fait une romance de Noël à Rouen en plein mois de juin 2023 ? On vous raconte tout sur ce tournage un peu fou et très… enneigé.

Pourquoi Rouen ? Une ambiance féerique à la française

Pour ce téléfilm, la chaîne américaine Hallmark Channel, spécialiste des romances de Noël, avait un rêve : recréer un marché de Noël dans une ville française. Entre Rouen et Strasbourg, leur choix s'est finalement porté sur la capitale normande. Et on les comprend ! Avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et ses églises gothiques, Rouen a tout d'un décor de carte postale.

Rouen, c'est un peu magique à Noël, mais… Le tournage a eu lieu en plein mois de juin 2023. Les passants rouennais ont alors eu la surprise de découvrir la rue Massacre couverte de fausse neige et décorée de guirlandes scintillantes ! Une ambiance de Noël décalée qui n'a pas manqué d'attirer les curieux.

Une grosse production américaine… à Rouen !

Oui, oui, Coup de foudre au marché de Noël n'est pas n'importe quel téléfilm ! C'est une production Hallmark Channel, une chaîne américaine spécialisée dans les comédies romantiques de Noël (et avouons-le, un vrai plaisir coupable à chaque fin d'année).

Pour cette occasion, Jaicy Elliott, connue pour son rôle dans Grey's Anatomy, partage l'affiche avec Brant Daugherty de Pretty Little Liars. Le pitch ? Léa, une correctrice américaine, découvre un journal mystérieux qui la mène à enquêter en France, sur fond de marché de Noël féerique… et bien sûr, tout cela avec un soupçon de romance !

Un tournage en plein été et une diffusion à l'approche de Noël

La diffusion sur TF1 est prévue pour mardi 12 novembre, juste à temps pour commencer à rêver des fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui l'auraient raté, pas de panique, il sera disponible en replay sur MyTF1.