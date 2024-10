Caen la Mer. Que faire pour soutenir Octobre Rose ?

Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, est de plus en plus suivie à Caen et dans ses alentours. Ce qui multiplie les occasions de rappeler l'importance du dépistage. Betty Sechais, chargée de communication à la Ligue nationale de la lutte contre le cancer du sein du Calvados, explique que "détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10", avant de rappeler qu'il "peut également toucher les hommes (1%)". Elle ajoute aussi que "les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les 2 ans à participer au dépistage organisé du cancer du sein" et que l'examen est entièrement pris en charge.

Les traditionnelles marches roses

De nombreuses marches et courses roses sont organisées. Samedi 12 octobre, on note celles de Saint-Contest et Colleville-Montgomery, et le lendemain les courses de Merville-Franceville ou Isigny-sur-Mer. A Caen, il faudra attendre le 17 octobre pour une marche de 5km sur le campus 1 de l'Université, puis le 19 octobre pour celle du club omnisports ASPTT Caen, au départ de la Place Saint-Sauveur.

Des engagements pluriels

Les actions de sensibilisation peuvent prendre d'autres formes. Betty Sechais explique : "Nous avons de plus en plus d'entreprises, petites ou grandes, qui mettent en place de leur côté une action afin de collecter des dons et de nous les reverser ensuite." Cette année, c'est le cas de La Mie Paulette, chez qui le public pourra retrouver les pâtisseries roses et solidaires. Le salon de thé accueillera aussi le défilé de mode de la boutique CocoShop, le 17 octobre.

Le sport à l'honneur

A l'occasion d'Octobre Rose, plusieurs cours de sports sont proposés par Decathlon Mondeville : de la zumba et du body punch vendredi 18 octobre, puis de la self-défense mardi 22 octobre. Les professionnels du sport s'engagent, eux aussi, notamment les joueuses du club USO Mondeville Basket. Samedi 12 octobre, pour leur premier match à domicile de la saison, elles affronteront l'équipe du Pays Voironnais et l'entrée sera gratuite pour toutes les personnes portant du rose. De leur côté, le Caen Basket Calvados jouera en rose face à Antibes, le 18 octobre.