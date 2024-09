Télévision. Intervilles : retour du jeu culte en 2025, avec un nouvel animateur phare

Créé en 1962 par Guy Lux et Claude Savarit, Intervilles est un véritable monument de la télévision française. Pendant plusieurs décennies, il a opposé des villes françaises à travers des épreuves physiques et des quiz, le tout dans une ambiance bon enfant. Présentée à l'origine par Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier, l'émission a su captiver des millions de téléspectateurs chaque été.

Les épreuves d'Intervilles étaient souvent imprévisibles, mélangeant compétition sportive et humour. Parmi les séquences les plus emblématiques, on se souvient particulièrement des épreuves avec les vachettes, véritable signature du programme. Ces scènes mémorables ont nourri les bêtisiers et contribué à la popularité du jeu.

Le grand retour tant attendu en 2025

Après plusieurs tentatives avortées de relance, notamment en 2020 à cause de la pandémie, Intervilles reviendra enfin à l'antenne à l'été 2025 pour quatre soirées spéciales. France Télévisions, à l'occasion de sa grande conférence de rentrée, a confirmé le retour du jeu culte. Cette fois, c'est Nagui, figure emblématique du service public, qui prendra les commandes du programme, accompagné d'une équipe d'animateurs et animatrices comme Bruno Guillon.

Cette renaissance d'Intervilles intervient dans un contexte où la nostalgie des programmes phares des années 80 et 90 est en vogue.

• A lire aussi. Télévision. Le Bigdil : le jeu culte de retour, animé par Vincent Lagaf' (et Bill !)

Un renouveau sans vachettes, place à la modernité

Si l'esprit d'Intervilles sera préservé, certaines nouveautés seront au rendez-vous. Nagui, fervent défenseur de la cause animale, a confirmé que les fameuses vachettes ne seraient pas présentes lors des épreuves. Une décision saluée par les associations de défense des animaux, mais qui marque une rupture avec une tradition profondément ancrée dans le programme.

En plus de ce changement majeur, Intervilles 2025 devrait proposer de nouvelles épreuves, plus modernes et adaptées aux attentes actuelles des téléspectateurs. Le programme pourrait également miser sur des technologies innovantes pour dynamiser le jeu, tout en restant fidèle à son concept initial : opposer deux villes françaises dans des épreuves physiques délirantes et fédératrices.

Une touche de nostalgie et un nouveau souffle

Ce retour d'Intervilles s'annonce comme un rendez-vous incontournable de l'été 2025. Pour les plus anciens, c'est l'occasion de replonger dans les souvenirs de soirées d'été en famille. Pour les plus jeunes, ce sera une découverte d'un jeu culte.

La ville de Vire dans une émission de 1991.