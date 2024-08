Manche. Accident sur la RN174 : une personne découverte morte dans une voiture

La coupure de la route nationale 174 près de Saint-Lô est due à une intervention des gendarmes et des pompiers, dimanche 18 août. Elle dure depuis 15h15 et devrait se poursuivre au moins jusqu'à 20h selon Bison Futé. Une voiture aurait quitté la route et serait ensuite allée percuter un arbre. Celui-ci est tombé sur le véhicule.

A l'intérieur, il y avait une personne, seule, décédée, qui reste à identifier. L'après-midi des gendarmes a été occupée à découper les branchages pour accéder à la voiture. Les militaires s'y affairaient encore à 17h30. Une enquête est ouverte pour découvrir l'identité de la victime et les circonstances de ce drame.

Les forces de l'ordre ont mobilisé de nombreuses unités : les techniciens d'investigation criminelle, la brigade motorisée de Saint-Lô, la brigade de recherche de la Ville, les gendarmes de Saint-Jean-de-Daye et les pompiers.