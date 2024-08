Rouen. Ils profitent des JO pour recruter des bénévoles en vue des événements sportifs locaux

L'association Rouen Sport(s) (anciennement Conseil des sports de la Ville de Rouen), veut profiter de l'image des Jeux olympiques de Paris pour recruter, elle aussi, des bénévoles. Elle a pour projet la création d'un pôle de bénévoles afin d'assurer le bon fonctionnement des événements sportifs de l'agglomération rouennaise. Le Perche Elite Tour, Equiseine ou encore le Rouen Triathlon, de nombreux rendez-vous sportifs locaux ont besoin de soutien logistique et humain.

"On s'est rendu compte qu'il y avait autant de bénévoles voulant s'investir que d'événements à la recherche de bénévoles et pour autant les infos ont du mal à passer entre les deux parties", explique Jeanne Aligny, chargée de projet pour Rouen Sport(s) qui souhaite faire l'intermédiaire. "Souvent les clubs ont leur petit réseau de proximité avec leurs bénévoles et leurs licenciés, mais ils ont du mal à aller chercher au-delà." Logistique, signalétique, communication, les missions demandées sont variées.

Déjà une trentaine de bénévoles

Avec 45 000 bénévoles mobilisés dans la capitale pour les Jeux olympiques, le sport semble faire des émules dans le pays. Rouen Sport(s) espère bien tirer profit de cet engouement. "Les JO nous démontrent une ferveur assez importante… Les gens veulent vraiment s'investir dans le sport, c'est super encourageant, évidemment on s'est inspiré de cela", précise Jeanne Aligny. Et la campagne semble fonctionner. Déjà une trentaine de bénévoles a répondu à l'appel via le formulaire en ligne, publié il y a moins de trois semaines. A terme, le recrutement devrait se faire par événement sportif via une plateforme en ligne dédiée.

De leur côté, les clubs locaux ont déjà exprimé leurs besoins pour la saison à venir. "Par exemple, le RMB (Rouen Métropole Basket) a demandé un certain nombre de bénévoles sur une vingtaine de matchs sur la saison, il y a aussi le Seine-Marathon qui a lieu en septembre et puis une course pour octobre rose, organisée par les Baskets Solidaires."