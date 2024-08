[Photos] JO 2024. Elle apporte son aide au vélodrome national : "Une vraie symbiose entre le public et les bénévoles"

Les Jeux olympiques 2024 se poursuivent avec le début, lundi 5 août, des épreuves de cyclisme sur piste et notamment la poursuite par équipes hommes. Cette compétition se déroule au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Nicolas Boismartel, Yolaine Gilbert-Thomain et Sébastien Besnard

"Les JO : un événement unique en France"

Une Manchoise y est en tant que bénévole. Yolaine Gilbert-Thomain, présidente du comité d'organisation des Bosses de Brouains près de Sourdeval et organisatrice d'une manche de la Coupe de France et de la Coupe du Monde VTT en 2023, s'occupe de l'accueil et de l'accompagnement des spectateurs. Elle était déjà présente pour aider lors des compétitions de VTT et de BMX. "Les JO sont un événement de tout premier ordre et unique en France, et j'avais envie de tenter ma chance pour pouvoir y participer de l'intérieur", confie la bénévole. "Il y a un vrai engouement que l'on ressent dans les rues de Paris, dans les transports."

Elle ajoute également qu'"il y a une vraie symbiose entre le public et les bénévoles".

Dans le club des bénévoles manchois, on trouve 12 hommes et 12 femmes, dont 3 membres du club des Bosses de Brouains : en plus de Yolaine Gilbert-Thomain, on trouve Nicolas Boismartel et Sébastien Besnard.

Avec la mascotte des Jeux olympiques.