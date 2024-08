Normandie. Sylvain Letouzé retrace dans un livre des histoires insolites et secrètes des JO depuis 1896

Et si vous vous intéressez encore aux Jeux, alors que ceux de Paris 2024 se sont clôturés dimanche 11 août. Savez-vous que l'épreuve de tir s'est faite sur de vrais pigeons aux JO en 1900 ? Que le plus vieux médaillé de l'Histoire avait... 72 ans ? De 1896 jusqu'aux Jeux de 2024 à Paris, Sylvain Letouzé, ancien journaliste sportif à Tendance Ouest, revient dans une réédition de son livre Les jeux olympiques = Histoires insolites et secrètes sur quelques anecdotes des Jeux et d'athlètes.

Sylvain Letouzé est ancien journaliste sportif à Tendance Ouest.

"Des histoires d'hommes et de femmes"

"Le but du jeu est de faire vivre la grande Histoire des Jeux par le prisme des petites histoires d'hommes et de femmes au cours de ces 130 ans de Jeux olympiques", précise ce passionné, originaire de Créances, près de Lessay.

Sylvain Letouzé Impossible de lire le son.

Usain Bolt qui se nourrit de nuggets, un électrocuté qui fait les Jeux, un général américain ayant participé à ces olympiades, les premiers directs radio… Sylvain Letouzé donne de nombreux exemples dans ce livre : "Il y a les histoires de stars mais il y a surtout des histoires d'anonymes", ajoute l'ancien journaliste.

Sylvain Letouzé Impossible de lire le son.

"Beaucoup de recherche"

Sylvain Letouzé, qui est aussi chargé de développement au comité départemental olympique et sportif de la Manche et conseiller régional de Normandie, évoque un énorme travail de recherche pour la réalisation de ce livre.