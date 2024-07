Rouen. Florence Hérouin-Léautey cède son mandat de conseillère départementale à Hortense Hector

L'annonce est tombée ce mercredi 17 juillet. Florence Hérouin-Léautey, élue députée dans la première circonscription de Seine-Maritime lors du second tour des élections législatives, a annoncé passer le témoin de son mandat de conseillère départementale. C'est Hortense Hector, son adjointe en charge de l'éducation qui a été désignée pour porter la candidature du Front populaire dans la première circonscription de Seine-Maritime, sous l'étiquette du Parti socialiste.

"J'ai dû faire un choix"

"J'ai été élue députée de cette première circonscription de Seine-Maritime et la loi de non-cumul des mandats impose de ne pas cumuler de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire et de ne conserver qu'un seul mandat local", explique Florence Hérouin-Léautey. "J'étais, depuis 2020, adjointe au maire [de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol NDLR], depuis 2021, conseillère départementale du deuxième canton de Rouen et donc j'ai dû faire un choix", livre la nouvelle députée.

"J'ai fait le choix de passer le témoin à Hortense Hector, qui est ma remplaçante pour les élections départementales, poursuit-elle. Je conserve mon mandat municipal qui comprend toute la ville de Rouen et je suis très heureuse de lui permettre d'entrer au Conseil départemental."

"On ne peut pas être dans un exécutif local quand on est parlementaire"

Au vu de ses nouvelles fonctions, Florence Hérouin-Léautey ne conserve pas son poste d'adjointe au maire de Rouen en charge de l'éducation. "On ne peut pas être dans un exécutif local quand on est parlementaire. Je peux rester conseillère municipale, en revanche, je vais rendre ma délégation au maire qui réunira un conseil municipal pour élire un ou une nouvelle adjointe et redistribuer éventuellement des délégations", annonce-t-elle.

Qui est Hortense Hector, nouvellement élue conseillère départementale ?

"Habitante du quartier du Châtelet depuis 40 ans, je suis honorée d'intégrer le conseil départemental, où je porterai la voix des habitantes et habitants de ce canton 1, et notamment des quartiers populaires, confie Hortense Hector, fraîchement élue conseillère départementale. Mon rôle est d'être à l'écoute de toutes et tous, pour apporter des solutions", assure-t-elle. Plusieurs thématiques la touchent particulièrement comme l'insertion professionnelle, en écho à son parcours associatif ou encore l'emploi et l'éducation de la jeunesse.

