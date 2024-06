Le Havre. Le boys band techno Celeritas programmé au célèbre Hellfest !

C'est l'un des plus gros festivals d'Europe : le Hellfest se tient du jeudi 27 au dimanche 30 juin à Clisson, près de Nantes (Loire-Atlantique). Près de 240 000 fans de hard rock et métal seront au rendez-vous pour applaudir 176 groupes, dont les Havrais de Celeritas.

Les métalleux ? "On va venir les chercher !"

Un beau coup de projecteur pour ce boys band à la sauce techno, formé en 2018. "On ne pensait pas vraiment en arriver là !", sourit Thomas Prével, alias Lil'Comet, qui rappelle que ce "projet alien" est parti d'une blague entre amis. Avec ses comparses, MC Skyos et DJ Traknar, ils se produiront chaque jour au Hellstage, la scène du festival consacrée aux découvertes et musiciens locaux.

Côté musique, le trio havrais est plus proche de l'eurodance que du death metal… "On aime jouer sur le contraste. C'est un peu stress et paillettes, ce que l'on fait : c'est très joli, coloré, avec de la lumière, mais aussi énergique et énervé." Alors, pas peur des métalleux ? "On va venir les chercher !, promet Lil'Comet, avec des sets très rapides et explosifs, de trente à quarante-cinq minutes."

Des boîtes de nuit aux festivals punk hardcore, Celeritas a déjà fait mouche sur des scènes variées : "On n'a jamais le même public, mais les gens font la teuf' dans tous les cas !" Les festivaliers du Hellfest, réputés pour leur légendaire bonne humeur, ne devraient pas échapper à la règle.