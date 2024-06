Formule 1. Grand prix de Barcelone : regain de forme pour Alpine avec Gasly et Ocon dans les points

Voilà de quoi confirmer le regain de forme des Alpine qui marchent de mieux en mieux en Formule 1.

Dimanche 23 juin, Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume, et Esteban Ocon, l'Ebroïcien, ont placé leur monoplace dans les points lors du Grand prix de Barcelone, respectivement à la 9e et à la 10e place. Après un début de saison catastrophique, c'est la troisième fois consécutive que la marque sportive française marque des points. "C'était un très bon week-end, on peut être satisfaits, insiste Pierre Gasly sur Canal + à l'issue de la course. Dommage pour la 8e place [perdue par Gasly au profit de Perez dans le dernier tour, NDLR], mais on s'est bien bagarrés et on progresse."

Une place gagnée au championnat constructeur

Devant, Max Verstappen (RedBull), qui s'était élancé de la deuxième position, est parvenu à s'imposer. Il devance Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Alpine gagne une place au classement des constructeurs, même si l'écurie reste bien loin de ses objectifs au 7e rang. Le prochain rendez-vous ne va pas tarder, avec un week-end de Grand prix et de course sprint en Autriche, les 28, 29 et 30 juin.