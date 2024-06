Formule 1. Les Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent dans le Top 10 à Montréal

C'est une première cette saison. Les deux Normands de l'écurie Alpine finissent dans le top 10. Au terme du Grand prix de Montréal, dimanche 9 juin, Pierre Gasly termine 9e juste devant son coéquipier Esteban Ocon 10e. Des précieux points qui permettent à l'écurie Alpine de gagner une place au classement constructeur, huitième juste devant Williams. Max Verstappen (Red Bull) s'est quant à lui imposé devant Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).

La remontée d'Alpine

Ils étaient pourtant loin des points lors du départ, Gasly 15e et Ocon 18e, mais les Normands ont réussi à hisser leurs monoplaces dans le top 10. "Nous avons fait une très belle course pour remonter du fond de la grille jusqu'aux points et c'est incroyable", ajoute Esteban Ocon après la course. Les Français ont su bénéficier d'une meilleure stratégie qui a d'ailleurs été soulignée par Pierre Gasly à la fin du grand prix : "Nous avons pris de bonnes décisions opportunistes aujourd'hui, en nous arrêtant tôt pour chausser les pneus durs alors que le reste de la grille était encore en Intermédiaires."

Après le week-end raté à Monaco, l'équipe Alpine s'est remobilisée. Elle devra en faire autant dans deux semaines en Espagne sur le circuit de Catalogne.