Sainte-Mère-Eglise. Bière spéciale, festival, marché, camps… La brasserie artisanale prête pour le 80e D-Day

A moins de deux semaines du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, les commerçants sont dans les starting-blocks. C'est le cas à Sainte-Mère-Eglise, bien sûr, pour la brasserie artisanale. Cette année, les gérants Jérôme et Laurence Etasse ont brassé et embouteillé plus que d'habitude. La deuxième édition du festival Rétro, du jeudi 6 au dimanche 9 juin, s'annonce aussi encore plus royale.

Brasserie artisanale : un peu d'histoire

La brasserie artisanale existe depuis 2014. "Cela va faire dix ans en fin d'année qu'on a commencé à brasser la première bière", précise Laurence Etasse. Pour rappel, les gérants, alors propriétaires du camping de Sainte-Mère-Eglise, avaient confectionné leurs premières bières dans l'arrière-salle de l'entrée du camping.

Les brasseurs attendent le 80e D-Day avec impatience. "On veut être prêt pour l'événement", confie Laurence Etasse.

L'intérieur de la brasserie artisanale de Sainte-Mère-Eglise.

Tout savoir sur le festival Rétro

Un camp de reconstitution américain sera en place du samedi 1er au vendredi 7 juin. Un autre, consacré aux Amérindiens, sera également installé du jeudi 6 au dimanche 9 juin. Le festival Rétro prévoit du jeudi 6 au dimanche 9 juin un marché Rétro de 10h à 19h, le pub et les food-trucks seront ouverts de 10h à 23h, avec aussi des concerts.

Jeudi 6 juin : Duke O'Kallen, de 18h30 à 20h30, et Scott Rendall Rhodes, de 21h à 23h.

Vendredi 7 juin : Louisiana Song, de 12h30 à 14h30, Ronnie Bonneville & The Coqs, de 18h30 à 20h30, et Smocky Rocket, de 21h à 23h.

Samedi 8 juin : Chants du Cotentin, de 12h30 à 14h30, Trio Mino, de 18h30 à 20h30, et Snake in the Boots, de 21h à 23h.

Dimanche 9 juin : Hélène et Aurélie, de 12h30 à 14h30, et Roots Rocking 54, de 15h à 17h.

Une bière spéciale "80e D-Day"

Pour ces commémorations, la brasserie artisanale propose depuis le début de l'année une bière spéciale "80e D-Day" dans un coffret de trois bières. Une bière "blonde" et "rafraîchissante".

Pratique. Brasserie artisanale de Sainte-Mère-Eglise. Adresse : 7, rue de la Cayenne. Tél. 02 33 95 92 67.