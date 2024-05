Cerisy-Belle-Étoile. C'est complet pour le festival les Bichoiseries

Un peu plus d'un mois avant le festival les Bichoiseries, les dernières places disponibles ont été vendues, samedi 18 mai. Le matin, il en restait 100, puis 20 à 18h et plus aucune à 18h30, pour cet événement à Cerisy-Belle-Etoile dans l'Orne près de Flers. Il aura lieu les 28 et 29 juin, en partenariat avec Tendance Ouest. Il reste une solution pour espérer pouvoir y aller : jouer avec votre radio.

Superbus, Asian Dub Foundation ou encore Mes Souliers sont rouges sont attendus sur scène.

