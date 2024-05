Cherbourg. Un grappin de la Pointe du Hoc vendu 21 000€ aux enchères

Un véritable morceau d'Histoire, une pièce presque unique a été vendue aux enchères à Cherbourg, samedi 4 mai. Une vente d'objets militaires a eu lieu à l'hôtel des ventes de Mes Boscher et Jeaneau. Des casques à pointe allemands et prussiens ont été adjugés pour 1 050 et 1 800€, une veste des guides de la garde impériale du Second Empire pour 2 200€. Le clou de la vente était un grappin américain de la Pointe du Hoc. Il a été vendu 21 000€.

Un grappin rare

Selon les commissaires-priseurs, le grappin est "complet avec sa fixation de filin" et possède "un morceau de filin". Il est haut de 122cm, avec six griffes au sommet, ce qui représente un diamètre de 41cm. Cet objet vient d'un grenier normand et "selon la tradition familiale, il a été récupéré par le grand-père et conservé comme trésor familial". Il a été comparé à un grappin identique. "Il en ressort qu'il s'agit du 2e [grappin] complet connu dans le monde entier", précise les commissaires-priseurs. Lors de l'assaut des rangers sur la pointe, dix grappins ont atteint leur objectif.