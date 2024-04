Délinquance. L'Orne prépare le Beauveau de la prévention

Alors que l'on parle beaucoup en ce moment d'internats pour les jeunes ou de couvre-feu, le préfet de l'Orne a réuni, lundi 22 avril, un “Conseil de la refondation sur la prévention de la délinquance” en préparation du “Beauveau de la prévention”, un temps de concertation national sur le sujet, qui se tiendra le 24 mai.

L'initiative ornaise a réuni une quarantaine d'acteurs des collectivités locales, des forces de l'ordre, du monde associatif et des services publics, sur trois thèmes : le suivi individualisé des jeunes qui risquent d'entrer dans la délinquance, le repérage et la prise en charge des victimes, et la gouvernance de la prévention.

Les conclusions ornaises ont été transmises à la Secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté.

