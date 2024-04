[Vidéo] Sud-Manche. Une école de cirque va s'installer en septembre à Servon

Sous le chapiteau de 400m2, il est possible de pratiquer du jonglage, du cerceau aérien, du trapèze ou encore de marcher sur un fil. Avec les vacances de printemps, l'école de cirque Steeve Micheletty revient pour deux semaines de repos scolaire. A partir de septembre prochain, elle sera ouverte toute l'année pour découvrir les arts circassiens.

Diffuser de la joie

Après avoir fait des stages de cirque dans plusieurs écoles partout en Europe, Steeve Micheletty et sa femme Francesca ont décidé d'ouvrir leur école en un seul lieu. "Les projets auprès des écoles nous ont apporté tellement de joie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre, c'est un instant de pure joie, quand on se retrouve avec les parents, les grands-parents… C'est là qu'on se dit 'c'est ça que je veux faire. Je veux apporter ça et tout le temps.' D'où l'école de cirque", explique Francesca Micheletty. Ils sont installés dans le sud du département depuis une douzaine d'années et en sont tombés amoureux, ce qui doit également influer sur leur décision.