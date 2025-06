Elbeuf. Elle/s : une toile de maître à découvrir au cirque-théâtre

Suspendues jusqu'à huit mètres au-dessus du sol pendant une heure, Pauline Barboux et Jeanne Ragu se mettent en scène dans un spectacle onirique qui questionne la relation à l'autre du 13 au 15 juin au cirque-théâtre d'Elbeuf.

L'autre soi

Conçu par les deux partenaires, Elle/s a déjà été diffusé dans de nombreux pôles nationaux, cirques et festivals depuis sa création en 2020. Ce spectacle inventif est une véritable performance technique. "Il traite de la relation gémellaire et fusionnelle entre deux femmes, explique Pauline Barboux. Nous évoluons sur un dispositif aérien conçu comme une toile d'araignée qui évoque les liens qui nous unissent les uns aux autres." Les deux acrobates communiquent sans parole dans une danse en contact et par des rapprochements magnétiques.

"Contrairement à la tradition circassienne, il n'y a pas de porteuse et de portée, nous nous portons l'une l'autre, les corps fusionnent."

Dans la toile

Au sortir de l'académie Fratellini, Jeanne Ragu et Pauline Barboux inventent un dispositif : la quadrisse, un réseau de fines cordelettes sur lequel elles évoluent. "C'est devenu notre agrès de prédilection mais, dans Elle/s, l'agrès repousse ses limites car les 289 cordes qui le composent permettent de démultiplier l'espace, de le transformer en augmentant ou en diminuant sa densité." Les artistes empruntent aux techniques traditionnelles, marche au plafond ou corde volante, mais inventent aussi un vocabulaire singulier.

Immersion

C'est sous un chapiteau de 250 places qu'évoluent les artistes à proximité immédiate des spectateurs. "Nous les invitons à la rêverie et à la contemplation." La partition musicale électroacoustique imaginée par Cyril Hernandez fait partie intégrante du spectacle : ses nappes colorées accompagnent chaque mouvement et contribuent à immerger le spectateur dans un espace hors temps. "C'est un spectacle très poétique. Les effets plastiques, visuels et sonores amènent le spectateur à un état d'apesanteur."

Pratique. Du 13 au 15 juin. Champs de foire d'Elbeuf. 5 à 19€. cirquetheatre-elbeuf.com