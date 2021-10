Elbeuf : quand le cirque quitte le chapiteau

"J'ai toujours été impressionné par cette construction avec laquelle j'entretenais des rapports plutôt hostiles. Faut-il que le cirque ait lieu sous chapiteau pour qu'il existe ?" s'interroge-t-il.

Nikolaus, au service du rire, développe une démarche iconoclaste. Il déconstruit l'espace sacré du chapiteau, imagine un décors mouvant, instable et pourtant maîtrisé dans lequel les clowns évoluent en entraînant avec eux le public dans une folle aventure. "Dans ce 'cirque empêché' a lieu une lutte pour la survie. Il n'y a plus de plancher, plus de trapèze mais les acrobaties et les rires se poursuivent". Sublimant le précaire, la troupe invite le public à partager leur équilibre.

