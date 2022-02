Le superbe cirque-théâtre est devenu la fierté d’Elbeuf

"Ouvert en 1892, ce lieu unique a eu plusieurs vies et a été le théâtre de grandes luttes sociales, raconte Roger Le Roux, directeur de l’établissement depuis 2006.Il a accueilli des matchs de boxe, des meetings de Jean Jaurès ou de Mendès-France et a même été un cinéma. Rénové entre 2004 et 2007, c’est le dernier cirque-théâtre de France. Il appartient à la mémoire collective de la ville”.

Sauver de la ruine et réhabiliter ce fleuron du patrimoine culturel et architectural n’était pas gagné d’avance. L’effondrement de l’industrie du textile, puis les ravages de la crise des années 1970, ont mis à mal les finances de la ville d’Elbeuf. Il a fallu la détermination de plusieurs édiles, puis de la communauté d’agglomération d’Elbeuf Boucles de Seine, pour permettre à ce lieu atypique de faire peau neuve.

Du bâtiment d’origine, il reste la façade en pierre, la charpente métallique sortie des ateliers de Gustave Eiffel, les huit mâts de fonte ainsi que les cadres de scène. Mais il est néanmoins difficile d’échapper au poids de l’histoire lorsque l’on pénètre dans la salle, happé par la hauteur intérieure de sa coupole culminant à près de vingt mètres de haut.



Charme suranné et modernité

Au charme suranné des vestiges préservés, s’ajoute une vraie impression de modernité et de technicité. Ainsi, le “grill”, sorte de toile d’araignée métallique, permet d’y accrocher des trapézistes. La salle peut accueillir jusqu’à 900 personnes et propose différentes configurations grâce à ses gradins repliables. La configuration frontale place les artistes directement face au public. Lorsqu’elle est circulaire “l’artiste est au plus bas, humble, et ne peut que s’élever”, poétise Roger Le Roux. “Le Cirque Théâtre est intime, mais les spectateurs ne sont jamais loin...”