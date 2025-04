Spectacle. "Nos enfants sont devenus des artistes" : le cirque Zavatta de retour à Alençon

Lorsqu'ils étaient venus à Alençon la dernière fois, leurs enfants étaient encore trop petits pour monter sur scène. Depuis, "ils sont devenus des vrais artistes", confie fièrement Fredo Douchet, l'un des responsables du cirque Zavatta. Jusqu'au dimanche 4 mai, la troupe s'installe à Alençon, devant le parc des expositions Anova. "C'est un public qui a toujours été au rendez-vous", se souvient Fredo Douchet.

Un spectacle pour les petits et les grands

Au total, 10 représentations vont avoir lieu du 25 avril au 4 mai. "Chaque année, on présente un nouveau spectacle. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants sont sur scène avec nous. Certains font du trapèze, d'autres sont équilibristes. On reste un cirque traditionnel, nos enfants en sont la huitième génération et c'est une vraie fierté", explique Fredo Douchet.

Au total, une trentaine d'artistes monteront sur scène pour offrir au public un spectacle de plus de deux heures. Des numéros de clowns et de cracheurs de feu sont notamment prévus. "C'est un spectacle féerique pour les petits et les grands", conclut Fredo Douchet. La billetterie est accessible uniquement sur place et les tarifs oscillent entre 10 et 30 euros.