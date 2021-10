Le Baron perché s'invite à la Maison de l'Université

Le Cabaret Cirque fête son deuxième anniversaire avec la Compagnie du Baron Perché, qui sera à la Maison de l'Université de Mont Saint Aignan, ce soir, à 20h. Pirouettes, voltiges, clowns seront au menu de la soirée. Ce spectacle est aussi l'occasion d'une rencontre entre artistes professionnels et amateurs, les uns comme les autres passionnés de cirque, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Pratique. Le Cabaret Cirque, 20h, Maison de l'Université, Place Emile Blondel, Mont Saint Aignan.