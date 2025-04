Alençon. Le cirque Zavatta de retour après six ans d'absence

Les marchands de rêve du cirque Zavatta sont de retour à Alençon. Du vendredi 25 avril au dimanche 4 mai, la troupe remonte son chapiteau sur l'esplanade du Hertré, en face du parc des expositions Anova, pour présenter son nouveau spectacle "Imagine, le rêve continu."

Un retour après six ans d'absence

Cela faisait six ans que le cirque n'était pas venu à Alençon. Au programme, un numéro de trapèze volant ainsi que plusieurs performances aériennes, un numéro de danse ou encore un numéro de cracheur de feu. Un spectacle de deux heures à découvrir dès 10 euros pour les enfants et dès 15 euros pour les adultes. Les représentations auront lieu du mercredi au dimanche, entre le 25 avril et le 4 mai.