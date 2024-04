Mondeville. Des enfants créent un passage à hérissons dans l'école

Protéger les hérissons d'Europe, voilà à quoi s'attelle le Groupe mammalogique normand (GMN) depuis 2021. Depuis le lancement du projet Piqu'Caen, 294 jardins privés et espaces publics de Caen ont été équipés de passages à hérissons. L'an dernier, le GMN a décidé de déployer son dispositif sur une dizaine de communes de l'agglomération caennaise comme Bénouville, Colombelles, Fleury-sur-Orne, Epron, etc.

Les hérissons parcourent 1 à 4km par nuit

Ce mardi 9 avril, ce sont les enfants de l'école des Tilleuls, à Mondeville, qui ont mis la main à la pâte. Sur les conseils de Nicolas Klakta, chargé de mission civilisation citoyenne au GMN, les écoliers se sont pris au jeu, comme Soan, 9 ans. "C'est pour éviter qu'ils ne se fassent écraser sur la route", dit-il. Selon les spécialistes, le hérisson d'Europe parcourt entre 1 à 4km par nuit pour trouver de la nourriture, des abris et des partenaires.

Notre reportage à l'école des Tilleuls Impossible de lire le son.

"On s'est aperçus qu'à l'arrière de la cour d'école, il n'y avait pas de possibilité que le hérisson rejoigne les arbustes à l'intérieur de la cour. Ce passage permet au hérisson de venir directement sans passer par la route", précise Nicolas Klakta. Pour observer la vie des hérissons, le spécialiste va déposer des pièges photos.

Ce projet a pour but d'aider le hérisson dans ses déplacements en milieu urbain mais aussi de favoriser la biodiversité. Selon Maël, élève en CP, c'est une bonne idée pour sauver une espèce en voie d'extinction. "Cela permet aux hérissons d'en trouver d'autres et de se reproduire, sourit le jeune garçon. Cela empêche qu'il n'existe plus d'hérisson."

En 2024, on compte 165 passages créés à Caen et dans l'agglomération. Les prochains projets auront lieu à Cormelles-le-Royal (en mai) et Ifs (juin).