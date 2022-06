Caen. Laissez passer les hérissons dans vos jardins !

Environnement. Depuis le 1er juin 2021, le Groupe mammalogique normand teste le projet Piqu'Caen. L'objectif, recréer des passages chez les particuliers pour permettre aux hérissons de circuler plus facilement entre les jardins et ainsi leur éviter d'emprunter les routes. Quel bilan un an après ?