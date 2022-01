Caen. Participez à la protection du hérisson d'Europe

"D'après certains chercheurs, le hérisson d'Europe pourrait disparaître d'ici 2025 à 2030", s'inquiète Nicolas Klatka, chargé de mission au Groupe mammalogique normand, une association qui étudie et protège les mammifères sauvages et leur milieu en Normandie. Pour sensibiliser les citoyens de la ville, le collectif a lancé le projet Piqu'Caen. "Nous nous sommes inspirés d'un modèle anglais réalisé il y a cinq ans, le but étant de reconnecter les jardins des particuliers en ville pour éviter que les hérissons ne se fassent écraser", explique le responsable. Aidée par la Ville de Caen et l'Office français de la biodiversité, le Groupe mammalogique de Caen a ouvert une cagnotte en ligne pour financer le programme. "Dès le mois de juin, nous irons à la rencontre des habitants qui souhaitent participer et organiserons des ateliers pour leur expliquer comment agir pour faciliter les déplacements de ces petits animaux", continue Nicolas Klatka. Pour contribuer au projet, il suffit de contacter l'association par mail gmn@gmn.asso.fr ou par téléphone 09 54 53 85 61.