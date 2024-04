Météo. Risques de crues : la Seine-Maritime et l'Eure en alerte orange

Les départements de Seine-Maritime et de l'Eure sont en vigilance. Météo France a placé les deux départements en vigilance jaune pour risques d'orages ce lundi 8 avril dans l'après-midi et fort vent lundi et mardi. C'est la dépression Pierrick qui apporte ces fortes rafales.

De plus, la Seine-Maritime et l'Eure sont aussi en alerte vigilance orange pour des risques de crues, lundi et mardi. Les coefficients de marée en hausse (112 lundi et 113 mardi), ajoutés à des débits élevés sur la Seine, vont provoquer des débordements importants lors des pleines mers entre Rouen et Duclair. Sur les autres secteurs de la Seine (Elbeuf à l'amont, Caudebec à l'aval) les débordements seront plus modérés.