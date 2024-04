Rouen. 500 voix pour Queen : ils y mettent tout leur chœur

Réunir des centaines de choristes sur scène pour chanter le répertoire du groupe Queen : c'est le pari fou mené par David Hardit, producteur du spectacle 500 voix pour Queen.

Comment ce challenge vous est-il venu à l'esprit ?

"Le répertoire de Queen est un moyen pour nous de mettre en lumière les chorales locales. La tournée de ce show monumental a commencé en janvier. Mais dans chaque ville où nous faisons étape, le travail a commencé de longs mois en amont pour impliquer des chanteurs amateurs locaux. La musique rassemble, c'est un formidable vecteur d'émotion et le chant, pratiqué en individuel ou en groupe, est libérateur."

Comment s'est passée la préparation ?

"Dans chaque secteur, nous mandatons deux chefs de chœur qui vont chapeauter le projet. Avant toute chose, il a fallu recueillir des candidatures, ce que le journal Tendance Ouest nous a permis de mener à bien. Puis les chanteurs ont reçu les fichiers audios et les partitions adaptés à leur tessiture de manière à pouvoir commencer dès l'été dernier le travail. Enfin, dès début février, la chef de chœur Carole Ruinet a encadré trois répétitions sur trois week-ends en rassemblant la quasi-totalité des participants pour mettre tout le monde au diapason."

A quel résultat peut-on s'attendre ?

"Les choristes seront accompagnés par quatre musiciens et quatre chanteurs solo issus de The Voice, dont le gagnant 2023 Aurélien Vivos ou la chanteuse lyrique Jade Maragno. La tournée a commencé en janvier et le public est unanime depuis le début : le résultat est très professionnel et particulièrement impressionnant ! Il faut dire que le répertoire mi-rock mi-opéra de Queen se prête particulièrement bien à l'exercice : certains morceaux sont même assimilés à l'opéra, comme Barcelona. En deux heures, on aura le plaisir d'entendre 22 titres cultes de Queen avec des centaines de choristes sur scène : c'est tout à fait inédit et saisissant. Le succès est tel qu'on vient de nous proposer une tournée aux Etats-Unis et au Canada sur le même principe !"

Pratique. Vendredi 12 avril à 20h30. Zénith de Rouen. 35 à 55€. zenith-de-rouen.com.