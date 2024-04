Rouen. L'Eglise-brasserie Saint-Nicaise rouvre ses portes pour les beaux jours

C'est annonciateur du retour des beaux jours. L'Eglise-brasserie Saint-Nicaise rouvre ses portes à Rouen pour la saison estivale, à partir du jeudi 4 avril : un bar éphémère dans les jardins et une partie de l'intérieur de l'église désacralisée qui a été cédée à la brasserie Ragnar en 2019 dans le cadre d'un appel à projets de la Ville de Rouen pour sauver ce patrimoine. En quatre années d'ouverture éphémère, le lieu a déjà accueilli plus de 100 000 visiteurs, selon les propriétaires, qui mettent en avant une ambiance unique, au calme et au frais. "C'est rare dans Rouen d'avoir ces ambiances des Biergarten allemands ou des bars cachés de Budapest, quelque chose de préservé et de bucolique", insiste Benoît Rousset, co-fondateur de la brasserie Ragnar.

Lui est tombé amoureux de ce patrimoine atypique. "Son architecture est originale avec son chœur ancien du XVIe siècle et une partie moderne reconstruite au XXe en béton dans un style art déco avec la volonté d'avoir une belle homogénéité. Le partager est un vrai plaisir."

Une partie de l'intérieur de l'Eglise-brasserie est aussi désormais accessible au public depuis l'été 2023. - Caroline Bazin

Début des travaux en 2026

Le lieu vit déjà donc, en attendant les grands travaux qui doivent débuter en 2026. Le projet porté par Ragnar prévoit d'y installer une unité de production de la bière avec des espaces de dégustation, un restaurant et un musée pour présenter l'histoire du lieu, depuis la petite chapelle des origines jusqu'au projet de réhabilitation. "On espère une ouverture finale fin 2028, début 2029", précise Benoît Rousset.