Rouen. Églises, où en sont les projets ?

C'était un moyen de sauver un patrimoine trop coûteux à entretenir. À l'issue d'un appel à projet en 2019, la Ville de Rouen a cédé trois de ses églises pour des initiatives privées, à condition qu'elles permettent d'entretenir ce patrimoine et de le laisser accessible au public. Les églises Sainte-Croix-des-Pelletiers, Saint-Pierre-du-Chatel (lire par ailleurs) et Saint-Nicaise étaient concernées. C'est le projet d'église brasserie de cette dernière, porté par Ragnar, un brasseur installé à Oissel, qui est le plus imposant. À terme, l'église accueillerait la brasserie, un restaurant et une partie musée sur l'histoire de cet édifice atypique. Et si ce projet apparaît aujourd'hui comme le plus concret, c'est aussi parce que depuis 2020, les jardins de Saint-Nicaise rouvrent à la belle saison pour accueillir un bar en extérieur, façon beer garden à l'allemande, dans une atmosphère dépaysante et intimiste. Depuis cette année, une partie de l'église est aussi rouverte au public.

"On remet l'église au milieu du village"

"Ça nous a permis de valider nos hypothèses. Les clients viennent bien pour le lieu, qui est fédérateur", indique Benoît Rousset, co-fondateur de la brasserie. C'est vrai que ce n'était pas gagné, dans un quartier Saint-Nicaise plutôt résidentiel où les bars étaient absents. "On remet l'église au milieu du village." Mais dans des projets aussi conséquents et qui concernent du patrimoine fragile, les surprises sont nombreuses. D'une ouverture prévue en 2023, les porteurs du projet sont passés à 2027 au mieux. "On est devenus philosophe sur la durée des travaux", tempère Benoît Rousset, toujours confiant. Car depuis 2019, Saint-Nicaise est devenu classée au titre des monuments historiques, le plus haut niveau de protection. L'ensemble des travaux doit être étudié avec des architectes des monuments historiques et avec l'accord de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), les services de l'État. À cette heure, les diagnostics sur les travaux à réaliser sont terminés et en attente de validation par la Drac. "C'est ce qui nous permettra de connaître la véritable enveloppe des travaux et de sanctuariser le budget", précise Benoît Rousset. Des travaux conséquents, puisqu'il faut reprendre quasi l'ensemble de la structure de cet édifice atypique, mélange d'une église du XVIe en pierres, en partie reconstruite en béton façon art déco à l'entre-deux-guerres après un incendie. Les 500 m2 de vitraux remarquables doivent aussi être restaurés. Sur cet aspect, l'État pourrait participer jusqu'à 40 %. Pour l'aménagement intérieur, il faudra trouver d'autres financements, notamment avec des mécènes. Mais l'équipe assure avoir déjà des accords de principe pour ce qu'elle voit comme plus qu'un investissement. "C'est un écrin pour nos activités et un vecteur de rayonnement, aussi pour la ville", assure Benoît Rousset. Le projet global doit dépasser la dizaine de millions d'euros. Pour les journées du patrimoine, l'église Saint-Nicaise ouvre ses portes samedi 16 et dimanche 17 septembre, à partir de 11 heures, avec des visites commentées à 14 heures et 17 heures.