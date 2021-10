Rouen. Un nouvel avenir pour trois églises désacralisées

Sauver le patrimoine en faisant appel "aux talents et aux passions des uns et des autres". C'est le message rappelé, jeudi 5 décembre, par Yvon Robert, le maire de Rouen, au moment de dévoiler les lauréats de l'appel à projets lancé au mois de mai pour trouver un nouvel avenir à quatre églises désacralisées, nécessitant leur restauration. L'un des critères sur lesquels le jury s'est appuyé concerne la réversibilité : "Il est important d'en faire un lieu de vie et que le projet s'intègre dans le quartier, que les monuments ne soient pas privatisés", affirme Jean-Pierre Chaline, président des Amis des monuments rouennais. Au total, 12 offres ont été remises à la ville, mais aucune ne concerne l'église Saint-Paul dont l'avenir reste donc incertain. "C'est une déception, mais pas une surprise car l'église pâtit d'un problème d'accessibilité", souligne Christine Rambaud, adjointe en charge de l'urbanisme.

Sainte-Croix-des-Pelletiers

C'est l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers qui a attiré le plus d'intérêt avec cinq projets, dont Bek'miettes, le dossier retenu par le jury. Il est porté notamment par Pascal Givon, co-fondateur de Now coworking, qui entend créer une "halle gourmande avec des repas à 10 euros" et un "espace de coworking et de co-living". Il sera aussi possible de dormir sur place pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, avec des espaces de vie partagés pour les résidents. Ce nouveau lieu "hybride" s'adresse aussi bien aux "Rouennais et aux touristes".

Saint-Pierre-du-Châtel

Le projet de La métropolitaine, permettra la création d'un restaurant et de trois chambres d'hôtel "luxueuses, équivalentes à un niveau de cinq étoiles et en lien avec le projet du 105", détaille Camille Zolli, l'un des porteurs du dossier. Un rooftop sera également aménagé sur le toit et ouvert selon les saisons pour profiter de la vue et boire un verre. Une "boîte en verre et acier nervuré" permettra l'aménagement des lieux, actuellement réduits à des ruines : "Nous voulons travailler sur le caractère romantique de la ruine", ajoutent les porteurs du projet.

Saint-Nicaise

Comme détaillé dans la précédente édition de Tendance Ouest, le projet retenu est celui de l'église-brasserie Ragnar, avec de la production de bières, un espace musée, une boutique de produits dérivés ou encore un restaurant bistronomique.

Pour l'ensemble des projets retenus, il s'agit de "lieux de vie ouverts à tous, où tout le monde peut participer", poursuit Yvon Robert. "Ils s'insèrent dans les environnements et dans la vie des quartiers."