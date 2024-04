Football. Mathieu Bodmer, pièce maîtresse du HAC, prolongé jusqu'en 2027

"Je me sens bien ici, on a la chance de travailler dans un très grand club", sourit Mathieu Bodmer. Le directeur sportif du Havre athletic club (HAC), rapidement devenu l'une des pièces maîtresses du staff, a annoncé mercredi 3 avril avoir prolongé son contrat pour les trois prochaines saisons, jusqu'en 2027. "Je suis un bâtisseur, qui aime créer et construire des projets. Ici, j'ai quasiment les mains libres à 100% avec Vincent Volpe (propriétaire du HAC) et Jean-Michel Roussier (président), je suis tout simplement heureux de travailler avec le staff actuel, notamment Momo El Kharraze et Julien Momont."

Le premier défi, pour Mathieu Bodmer, sera d'acquérir le maintien de l'équipe première en Ligue 1, avant de dessiner l'effectif pour la saison prochaine. "L'effectif, c'est la partie visible de l'iceberg, le projet est beaucoup plus vaste." Maintien des féminines, de l'équipe réserve, modernisation du centre de formation, travaux sur les terrains de Soquence, création d'un centre de formation féminin… Les prochains mois et années seront chargés.

Un maintien de dernière minute ?

Alors que le HAC est en difficulté en championnat, le directeur sportif se dit serein. "On va se battre, travailler. On savait qu'on allait être en difficulté dans la saison, c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère dans le foot, il faut travailler." Pour Jean-Michel Roussier, le président, la place actuelle du HAC - quinzième, à un point du barragiste - est "tout sauf une surprise". Et de rappeler que les Ciel & Marine "n'ont pas été barragistes une seule fois de la saison, pas relégables une seule fois de la saison (...).

"La situation n'est pas plus tendue que la saison dernière, quand on a eu jusqu'à dix points d'avance et que l'on n'a pas pu conclure avant la dernière journée. C'est une habitude maison !"