Football. Dans les coursives : "Momo" El Kharraze, Monsieur mercato au Havre AC

Votre premier souvenir de ballon rond ?

"Évreux, l'Amicale laïque de La Madeleine, notre quartier. Tout a démarré là. J'étais un jeune joueur de niveau régional. Un jour, on m'a demandé d'encadrer les débutants de 6-7 ans et cela a été une vraie révélation. J'ai ressenti une joie extraordinaire de voir des gamins heureux de jouer au foot. Il y a eu une accroche, une relation humaine difficile à expliquer."

C'est quoi votre rôle au HAC ?

"Je suis directeur sportif adjoint et je coordonne le recrutement du club, chez les pros, et en coordination avec Laure Lepailleur pour les filles et Franck Sale pour les jeunes. Il faut être très à l'écoute du réseau, humble, ouvert d'esprit. C'est un métier de curieux."

À quoi ressemblent vos journées

pendant le mercato ?

"On est à l'affût, à l'écoute, disponible, quasiment 24 heures sur 24. Le sommeil est court, saccadé, perturbé… (rires). Avec, en plus, la problématique de faire la meilleure équipe possible, c'est le leitmotiv, et l'envie de faire plaisir à tous les supporters du HAC. On est animés par cela."

Un souvenir particulier avec le HAC ?

"Peut-être un déchirement : en 2016, quand on n'accède pas à la Ligue 1 pour un but. Et le barrage contre Ajaccio, en 2018. C'est oublié avec le titre de la saison passée. On paierait tous les jours pour vivre ce genre d'émotions."

Un mot pour décrire le HAC 2023-2024 ?

"Ambitieux. On ne vient pas faire de la figuration. On a l'ambition de pratiquer un beau football, de faire le maximum pour gagner le plus de matchs et avoir le meilleur classement possible."