Rouen. Travaux de l'écoquartier Flaubert : le parc & canal Camille Claudel prend vie

L'écoquartier Flaubert se dessine peu à peu. Dans le cadre de l'aménagement de l'écoquartier Rouen Flaubert, la Métropole Rouen Normandie a engagé les travaux de réalisation du parc & canal Camille Claudel dès le mois de mars 2023. Ce projet prévoit la création d'un espace paysager de 7ha conçu autour de trois bassins en eau. Les travaux, sous maîtrise d'ouvrage Rouen Normandie Aménagement, s'achèveront en décembre 2024.

Trois bassins d'une contenance de 12 000m3

Conçu par l'Atelier Jacqueline Osty et associés, Attica et Egis, le canal est composé de trois bassins d'une contenance totale de 12 000m3. Vendredi 29 mars, la Métropole de Rouen a commencé la mise en eau du Bassin Nord. Une opération qui s'étendra sur environ 5 jours afin de permettre une décantation préalable de l'eau de Seine dans la noue. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, "le parc canal Camille Claudel amènera la nature en ville en créant un lieu de balade, de cheminement et de loisirs en proximité directe des habitations et des entreprises".

Un espace de nature sans circulation motorisée

Au cœur de l'écoquartier Rouen Flaubert, le parc & canal Camille Claudel permettra de faire de l'espace urbain central du quartier, un espace naturel et apaisé. Il n'y aura pas de circulations motorisées ni de bâtiments directement sur le parc, mais seulement des chemins piétons et cyclables entre les bords de Seine, ses hangars et le cœur du quartier. De plus, un arrêt de la future ligne de bus T5 desservira cette zone.

Des passerelles accessibles aux piétons

Cet espace, coconstruit avec les citoyens dans le cadre de la concertation, participe à la renaturation de la ville. Il permet un accès à l'eau (paddle, modélisme aquatique…) et une diversification des usages grâce à ses 1,6ha de surface aquatique. Les piétons pourront emprunter des passerelles et une barge à chaîne pour traverser les différents plans d'eau.