Saint-Lô. Les vélos électriques Bik-air à vendre aux enchères

C'est la fin du feuilleton Bik'air, cette entreprise de location de vélos électriques en libre-service à Saint-Lô. Mercredi 27 mars, les vélos électriques seront vendus en lot aux enchères, chez Neptune Enchères.

La société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nevers le 4 décembre 2023. Le liquidateur a donc confié à Maître Laurenson la mission de vendre les cycles utilisés dans le Saint-Lois.

Le service avait été lancé en juin 2022 dans l'agglomération de Saint-Lô. La flotte a compté jusqu'à une centaine de vélos. Le projet était de proposer un moyen de transport pour le dernier kilomètre sur le trajet domicile travail et combler les manques de transport en commun. "J'y crois encore plus que dans les grandes villes, qui sont déjà extrêmement bien desservies en transport en commun. Dans les villes médianes, un peu moins, c'est une réalité, donc on ne peut pas mettre 15 ou 20 réseaux de bus ou énormément de tramways. Ça permet de retrouver pour l'utilisateur cette liberté, cette flexibilité dans le déplacement", assurait, à l'époque, Nathan Cohen, le président fondateur de l'entreprise.