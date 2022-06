Saint-Lô. Les vélos électriques en libre-service arrivent dans l'agglo

Cent vélos électriques en libre-service arrivent dans l'agglomération de Saint-Lô, 50 à partir du jeudi 23 juin et 50 autres à la rentrée. C'est ce qu'on appelle le free-floating. Pour les utiliser, il faut l'application Bik'air, du nom de l'entreprise qui propose ce service. L'usager paye en ligne, 15 centimes de la minute. L'entreprise se charge de la recharge et de l'entretien.

Un service que l'on voit plus souvent dans les grandes villes, mais qui peut marcher à Saint-Lô, selon Nathan Cohen, le président fondateur de l'entreprise. "J'y crois encore plus que dans les grandes villes, qui sont déjà extrêmement bien desservies en transport en commun. Dans les villes médianes, un peu moins, c'est une réalité, donc on ne peut pas mettre 15 ou 20 réseaux de bus ou énormément de tramways. Ça permet de retrouver pour l'utilisateur cette liberté, cette flexibilité dans le déplacement", explique-t-il.

Ce service fonctionne sur les communes d'Agneaux, Saint-Lô, Baudre, Saint-Georges-Montcocq, La Barre-de-Semilly et ne coûte rien à l'agglomération.