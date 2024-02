Manche. Le service de location de vélo de Saint-Lô Agglo fermé temporairement

Il n'y aura plus les vélos électriques bleu et jaune dans les rues des communes de l'agglomération de Saint-Lô. L'entreprise qui proposait ces vélos en libre-service, Bik'air, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nevers le 4 décembre 2023.

Elle gérait le service de location de vélo

Plus compliqué, Saint-Lô Agglo avait la gestion du service de location de vélo électrique, Slam Cyc'Lô, à la société bourguignonne, avec la maintenance du parc de bicyclette. Il en résulte que l'agence Slam Cyc'Lô de la gare de Saint-Lô est fermée temporairement. Il n'est plus possible de réserver ou de louer un vélo.

"Les locations en cours sont maintenues jusqu'à l'expiration du contrat de location, et les chèques de caution seront restitués à la fin de chaque location", précise l'agglomération. Les personnes concernées doivent contacter le service transport et mobilité de Saint-Lô Agglo pour rendre le vélo en fin de contrat. "La collectivité travaille actuellement sur une solution transitoire de réouverture d'un service location de vélos en attendant la relance d'une nouvelle consultation pour retenir un nouveau prestataire de gestion du service", conclut Saint-Lô Agglo.