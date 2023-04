Saint-Lô. L'Agglo lance un nouveau service de location de vélos électriques

Un nouveau service de transport arrive mercredi 3 mai dans l'agglomération de Saint-Lô. Il s'agit de la location de vélo électrique sur une durée moyenne, entre un et douze mois. "L'objectif du nouveau service est de permettre à un maximum de personnes de tester le vélo électrique avant d'investir dans son propre vélo", explique la collectivité. Pour le court terme, il est possible de louer un vélo en libre-service.

Comment ça marche ?

Pour pouvoir louer un vélo, il faut habiter, travailler ou étudier sur le territoire de l'agglomération. La location peut se faire durant toute l'année, les premières demandes arrivées seront étudiées en priorité. La location n'est pas reconductible, car le but est de faire profiter de ces vélos à un maximum de personnes. Il faut donc bien choisir la durée de location. Il est possible de se faire livrer le vélo chez soi. Il y a 50 vélos disponibles pour l'instant et il y en aura davantage cet été.

L'Agglo ne va pas s'arrêter là et prochainement il sera possible de louer des vélos-cargos ou encore des tricycles en fonction des besoins de chacun. Ce sera soit à la journée (10 €), soit à la semaine (50 €), soit au mois (150 €).

Combien ça coûte ?

Il faut compter au minium 30 € par mois et ensuite, le prix est progressif. L'Agglo a créé des tarifs réduits, à partir de 15 € par mois, pour les étudiants, les personnes en apprentissage, les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d'emploi.

Comment louer ?

Pour louer un vélo, il faut aller à l'agence SLAM Cyc'Lô. Elle est située place de la Gare à Saint-Lô. Elle est ouverte les lundis et mardis de 15 heures à 16 h 30, le mercredi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 16 h 30, le jeudi de 10 heures à 12 h 30, le vendredi de 10 heures à 12 heures le samedi de 13 heures à 15 heures. Il est aussi possible d'envoyer un courrier à : slam.cyclo@saint-lo-agglo.fr ou aller sur le site internet de l'Agglo.