Normandie. Du jambon contaminé à la listeria rappelé dans toute la région

Du jambon cuit en tranches, rappelé dans toute la France et notamment en Normandie. C'est en tout cas ce que confirme le site RappelConso qui a lancé, mardi 12 mars, un rappel national. Le jambon de la marque distributeur U, mis en vente entre le 5 et le 8 mars, serait contaminé par la listeria. Il s'agirait de paquets de 4 tranches de jambon cuit de la marque U Saveurs.

Les paquets de jambon rappelés ont été mis en vente dans de nombreuses régions, souligne le site officiel : la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Corse, l'Île-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, les Pays de la Loire et les Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des remboursements sont prévus par le distributeur.

La plus grande prudence est donc de mise. Le site du gouvernement rappelle que "les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".