Santé. Alerte de rappel consommateur : fromages contaminés à la listeria en Normandie

Ces produits, suspectés de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes, font l'objet d'un rappel dans toute la France depuis le mercredi 17 juillet 2024. Les consommateurs sont invités à ne plus consommer ces fromages et à les rapporter au point de vente pour un remboursement. Seul le lot D1691, identifié par les codes articles internationaux 3254550070243, 3254550070397 et 3254550070236, et dont la date de durabilité minimale est le 11 août 2024, est concerné par cette procédure de rappel. Les fromages de chèvre Sainte-Maure de Touraine AOP Fermier sont également rappelés pour des raisons similaires.

Mesures à prendre pour les consommateurs

Les consommateurs ayant acheté et consommé ces produits doivent être particulièrement vigilants. En cas de symptômes tels que fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs, il est fortement recommandé de consulter un médecin en mentionnant la consommation de ces fromages. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives, car elles sont plus à risque de développer des complications graves. Pour toute information supplémentaire ou en cas de doute, un numéro de contact est disponible : 02 31 51 33 33.

Les risques de la listériose

La listériose, causée par la bactérie Listeria monocytogenes, peut avoir des conséquences sévères. Les symptômes peuvent apparaître entre deux jours et deux mois après la consommation d'aliments contaminés. Ils incluent fièvre, maux de tête, courbatures, et dans les cas graves, des troubles neurologiques comme les méningites. Chez la femme enceinte, les risques sont particulièrement graves pour l'enfant à naître. Heureusement, la listériose peut être traitée par des antibiotiques si elle est diagnostiquée à temps.

Ce rappel vise à prévenir tout risque pour la santé des consommateurs et à garantir la sécurité alimentaire.