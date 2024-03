Notre-Dame-de-Gravenchon. L'impressionnant incendie à la raffinerie ExxonMobil a été rapidement maîtrisé 

L'intercommunalité Caux Seine Agglo indique qu'un feu s'est déclaré lundi 11 mars, au niveau d'une des unités de la raffinerie d'ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon. Le plan d'opération interne a été déclenché par l'exploitant. D'après nos informations, certaines personnes ont été confinées sur le site. "Sirènes audibles et fumées perceptibles. Les équipes sont sur place pour évaluer la situation et intervenir", prévient Caux Seine Agglo, tandis que le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime a envoyé un échelon d'évaluation et de reconnaissance.

Selon nos confrères du Courrier Cauchois, le feu se serait déclenché aux alentours de 15h20. Ces derniers ont pu filmer sur place quelques images de l'incendie.

Des blessés légers signalés

Catherine Brun, responsable de la communication d'ExxonMobil France n'a pas fait état de blessés, contrairement à une source syndicale selon laquelle, "à cette heure, on (recensait) cinq blessés légers, des salariés qui se trouvaient à proximité du départ de feu. Ce sont des personnes choquées ou des blessures légères". "Cet important incendie a été circonscrit en 30 à 40 minutes", a précisé la source syndicale. Les "cinq blessés" sont des salariés d'ExxonMobil, dont deux pompiers, selon le responsable des questions de santé au travail de la CGT 76, Gérald Le Corre.

"Les salariés intervenant à proximité de l'incendie ont été évacués. Quelques salariés blessés ont été pris en charge, dont deux en urgence relative, transportés par les services de secours vers un centre hospitalier", a expliqué de son côté la préfecture de Seine-Maritime.

Selon la communication d'ExxonMobil, "en tant que site Seveso, nous avons des moyens disposés sur le site" pour faire face à ce type d'accident et le "plan d'opération interne a été déclenché". "Le personnel a été mis en sécurité", a précisé Catherine Brun.

Quant à l'incendie, il a été circonscrit "avec les moyens positionnés sur le site" selon une source syndicale et n'a pas nécessité de moyen du côté du service d'incendie et de secours de Seine-Maritime. "Pour le moment, la partie pétrochimique n'est pas impactée mais elle pourrait l'être à moyen terme puisque les deux sites travaillent ensemble", a-t-on ajouté de même source. Un millier de personnes travaillent sur le site d'ExxonMobil.

