Normandie. A quand remontent les grandes marées avec le plus fort coefficient ?

Jusqu'au mercredi 13 mars, de forts coefficients de marées sont attendus sur les côtes de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime : jusqu'à 116 les lundi 11 au soir et mardi 12 mars au matin. Ce phénomène a déjà provoqué la mort d'un pêcheur à pied âgé de 80 ans dimanche 10 mars à Saint-Martin-de-Ré en Charente-Maritime.

2015, l'année des très grandes marées

Les coefficients, oscillant entre 20 et 120, évaluent l'amplitude entre la marée haute et la marée basse, aussi appelée marnage. Il faut remonter à 2015 pour avoir un très gros coefficient : 119. Et pour revivre un tel événement, Météo France table sur l'année 2033. Avec 116 lundi 11 et mardi 12 mars, le Mont-Saint-Michel redeviendra une île l'espace de quelques minutes.

Si le spectacle reste beau à voir, il faut rester prudent. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que quatre personnes sont mortes depuis le début de l'année 2024 sur les côtes de la Manche.