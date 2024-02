Palmarès. Au Salon de l'agriculture, la Manche repart avec 42 médailles

Les producteurs et artisans manchois repartent avec 42 médailles au Concours Général Agricole qui s'est tenu lors du salon de l'agriculture. 42 médailles dont 11 en or, 24 en argent et 7 en bronze viennent ainsi récompenser savoir faire et goût de l'excellence.

Parmi les médaillés en or, le miel du "Manoir des Abeilles", le pommeau du "Domaine de Coquerel", la crème caramel des "Gourmandises de la Baie", le dessert au chocolat de la "Ferme du Bourg Groux", le fromage de "Isigny Sainte-Mère", le fromage frais de "La Ferme de l'Isle", et pour les huîtres des ostréiculteurs Cap au Large, Dubosq, Jansens, La Tourville et la Perle des Marais.

Au total, la région Normandie a obtenu 127 médailles.