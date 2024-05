Bellou-en-Houlme. Marie a quitté l'Education nationale pour fabriquer des fromages AOP

Comme beaucoup de jeunes adultes, Marie Deparis Constantin est passée, après le collège et le lycée, par l'université, avec à la clé une licence de lettres modernes. "Mes parents étaient employés, j'avais la sensation de prendre l'ascenseur social", rembobine-t-elle aujourd'hui.

Enseignante à 21 ans

Elle découvre la littérature et veut devenir professeure de français. Elle commence par un remplacement au lycée de Mortagne-au-Perche. Dès ses 21 ans, CAPES en poche, elle fait la classe à des élèves de seconde à peine plus jeunes qu'elle. Elle enseigne avec passion à des lycéens, à des élèves de BTS et surtout aux collégiens de La Ferrière-aux-Etangs, à seulement quelques kilomètres d'où elle réside, près de l'élevage laitier de son mari Charles avec qui elle a eu trois enfants. Tout semble ainsi réglé comme sur du papier à musique. Mais la jeune femme ne veut pas continuer à vivre en vase clos dans le milieu enseignant : "Je suis entrée à l'école en maternelle, je n'en suis sortie qu'en 2023 sans avoir rien fait d'autre." Or, elle avait un projet dans la tête depuis 10 ans.

Charles est engagé dans les Appellation d'Origines Protégées. A chaque période de vacances aux quatre coins de la France, le rituel est le même : la famille rend visite aux producteurs. Ces rencontres sont initiatiques pour Marie. Alors que son mari a un troupeau de vaches normandes élevées à l'herbe, à Bellou-en-Houlme, elle mûrit un projet de fabrication de fromages AOP. En transformant une partie des 370 000 litres de lait, Marie compte produire 1 000 fromages par semaine et devenir la seule productrice de Pont-l'évêque AOP dans l'Orne.

Le début d'une nouvelle vie

Après avoir étudié la rentabilité de son projet, Marie passe à mi-temps à l'Education nationale. En septembre 2019, à près de 40 ans, elle débute sa reconversion professionnelle à distance via le lycée agricole de Sées pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, sésame indispensable à toute installation. Cette formation comporte aussi un stage de huit semaines, que Marie réalise pour moitié dans une fromagerie au Mêle-sur-Sarthe, pour l'autre sur la ferme de son mari. "C'était l'année du Covid et avec les trois enfants à la maison, les cours à distance pour mes collégiens, mes cours pour le brevet professionnel également en distanciel, c'était compliqué." Mais Marie va jusqu'au bout et, en 2023, elle démissionne de l'Education nationale. Sa nouvelle activité de fabrication de fromages AOP débutera courant 2024. Il lui reste désormais quelques mois pour peaufiner les ultimes détails de son installation. "Rien n'est impossible", conclut-elle.