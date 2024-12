Seine-Maritime. En dessert pour le réveillon… une bûche de la ferme !

Elle était infirmière, elle est devenue… fermière. Voilà près de quinze ans que Marie-Clotilde Vandermeersch a créé sa fabrique de glaces artisanales à Etainhus, près de Saint-Romain-de-Colbosc, sur l'exploitation familiale de son mari Didier, la ferme du petit Orcher. "Quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu envie de changer de métier. Un reportage dans une revue agricole m'a donné l'idée de créer un atelier de transformation de glaces." Une façon à l'époque, quelques mois après la crise de 2009, de mieux valoriser le lait de la ferme, qui comprend une soixantaine de vaches, auxquelles s'ajoutent des cultures de lin et de betteraves…

Vanille-caramel, l'incontournable

Avec la volonté de garder son indépendance, la Cauchoise s'est formée auprès d'agriculteurs suisses devenus des amis et a investi dans du matériel d'occasion pour créer son laboratoire, attenant à la salle de traite. "Un système de tuyaux permet d'acheminer le lait et de fabriquer la crème directement dans le labo, en général le lundi soir, avant de concevoir les glaces le mardi et le mercredi. Le reste de la semaine, place aux livraisons et aux préparations des commandes", détaille Marie-Clotilde Vandermeersch qui a désormais laissé à Henri Vandermeersch, son fils, les rênes de La Fabrique de Philémon, la marque sous laquelle sont vendues les glaces. "Le nom rend hommage au grand-père de mon mari qui a créé l'exploitation."

La période des fêtes est dévolue aux bûches. La ferme en produit environ 1 500, moulées et découpées à la main avec l'aide d'une salariée. "D'abord un parfum, puis le deuxième et enfin le biscuit… Une dacquoise aux amandes ou une génoise toute simple. On y travaille depuis le 15 octobre", précise Marie-Clotilde Vandermeersch. Côté parfums, "la grande vente c'est vanille-caramel au beurre salé d'Isigny", mais à la période de Noël la bûche pain d'épice spéculoos se défend bien aussi. Pistache framboise, citron meringué framboise, trois chocolats ou omelette norvégienne, "le dessert de nos grands-mères"… Il y en a pour tous les goûts.

Vendues à la ferme, les bûches sont aussi distribuées sur une trentaine de points de vente, "de la petite épicerie au Leclerc de Saint-Léonard". Au Havre, on les retrouve au Producteur local, magasin de producteurs et à La Mouette, épicerie coopérative. 10 000 à 12 000 litres de lait sont utilisés chaque année pour produire les glaces de la ferme, "l'équivalent de la production annuelle de deux ou trois vaches".

Pratique. Boutique ouverte les vendredis et samedis de 14h à 18h, 1 260 route du Moignan, à Etainhus.