Sotteville-lès-Rouen. Huit nuits présente son nouvel album au Trianon transatlantique

Autour de la charismatique Manon Basille, ils sont désormais trois. Créé en duo avec Pierrick Le Bras en 2015, Huit nuits s'étoffe et passe au quatuor sans renier son style unique : à la fois intimiste et sensible. "La formule est plus dense, et plus diversifiée stylistiquement", annonce Manon. Avec l'ajout de la batterie, de la basse, du clavier et de la guitare électrique, on passe aisément d'un style à l'autre : de la pop au folk et à l'électro. Manon au violoncelle nous dévoile tout le potentiel de son instrument, loin des cadres classiques. Le nouvel album baptisé Aveu de faiblesse est un voyage émotionnel. Si le clip de la chanson Sauvage qui traite d'émancipation et d'enfermement est déjà disponible sur Internet depuis le 30 janvier, l'album sort officiellement le jour même du concert, en vente sur place.

Il sera également possible de se le procurer sur toutes les plateformes et de prolonger ainsi le plaisir du concert à la maison.

Pratique. Vendredi 16 février à 20h30. 5 à 15€. trianontransatlantique.com