Rouen. "J'ai la folk music dans la peau !" En solo, Le Braz se fait ambassadeur du genre

Déjà connu dans le groupe rouennais Huit nuits, Pierrick Le Bras se dévoile en solo dans un projet folk, Le Braz. Il propose des concerts à domicile. Interview.

Pourquoi se lancer en solo,

et pourquoi la folk ?

"Ça fait des années que j'ai la folk music dans la peau, même avant Huit nuits. Mais on a eu beaucoup de travail pour faire connaître ce projet et je n'avais pas le temps de faire autre chose. Aussi, se produire seul, ça fait peur ! C'est un cap à passer. Je me disais : 'Je ferai de la folk quand je serai vieux pour raconter mes blessures en anglais aux gens' (sourire). Et puis en fait, je me suis dit qu'il fallait sauter dans le vide."

D'où vient cette passion pour la folk ?

"J'ai beaucoup écouté de rock psychédélique et par extension des artistes des années 60 et 70. Un jour, je suis tombé sur Bob Dylan. Et j'ai senti une forme d'apaisement dans le côté épuré de ce style-là, guitare, voix et harmonica. J'ai adhéré. J'ai tout aimé, j'ai tout écouté. Et ça ne m'a pas lâché."

La folk, c'est forcément en anglais ?

"Je faisais déjà de la chanson française et j'ai retrouvé avec la folk ce truc de raconter des histoires, ce qu'on n'a pas trop avec des groupes rock. On n'est pas obligé de chanter en anglais. Mais je dois avouer que je ne crois pas à la folk française. La musicalité de la langue fait qu'on ne peut pas retrouver ce style en français, mais c'est personnel."

Comment vous y prenez-vous

pour réhabiliter ce style ?

"Je propose un petit festival itinérant, Gimme some Folk, à des salles, des bars, des festivals… Ce sont des soirées où je programme trois artistes en général, des auteurs-compositeurs, que je sélectionne en Normandie. Et puis je viens de créer Le Braz at home, des concerts à la maison. J'ai distribué des flyers dans le monde entier (rires) ! Je viens jouer chez vous ! Il faut un peu d'espace et je peux me produire en solo, duo ou trio. Vous invitez vos amis et tout le monde participe aux frais. Ça veut dire que pour 10 euros, on a un artiste chez soi. C'est aussi une volonté économique et philosophique de rompre avec les intermédiaires."